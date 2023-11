Aktivistin Lena Schilling: "So wird das nichts mehr mit dem Klimaschutz"

Die ehemalige Sprecherin von Fridays for Future erklärt im SN-Interview, warum sie die FPÖ als Bedrohung für die Demokratie und das Klima ist und weshalb Österreich mit der ÖVP in der Regierung an den Klimazielen scheitern wird - und sie spricht über ihre Ambitionen, selbst in die Politik zu gehen.

BILD: SN/CHRISTOPHER GLANZL „Ich weiß nicht, wie wir das mit dem Klimaschutz mit diesen Mehrheitsverhältnissen noch hinbekommen sollen“, sagt Klimaaktivistin Lena Schilling im SN-Interview.