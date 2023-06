Klimabonus: Nur jeder Dritte erhält den Höchstbetrag

Nur ein Drittel der österreichischen Bevölkerung erhält den Klimabonus heuer in voller Höhe. Wie viel der Bonus in den einzelnen Gemeinden wert ist, haben ÖVP und Grüne diese Woche im Nationalrat festgelegt. Grundsätzlich gilt: wer am Land lebt erhält mehr, in Städten weniger. Ausgezahlt wird der Bonus ab September. An Erwachsene fließen zwischen 110 Euro (in der Wiener Innenstadt) und 220 Euro (in Landgemeinden).

BILD: SN/APA/DPA (ARCHIV)/MARIJAN MURAT Der Klimabonus dient als Ausgleich für die CO2-Bepreisung