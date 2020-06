Die Klimabewegung nimmt wieder Fahrt auf. In zehn Tagen startet das Klimavolksbegehren. Fridays for Future geht wieder auf die Straße.

Was wurde aus der Klimawende? Breite Bürgerbewegungen von Fridays for Future bis zum Klimavolksbegehren hatten im Vorjahr eine Dynamik entwickelt, die auch die Grünen zurück ins Parlament und gleich in die Regierung spülte. Viele Forderungen fanden den Weg ins Koalitionsabkommen. ...