Klimaschützer machen Druck auf Gewessler und Kogler

"Wir Jugendliche sind schwer enttäuscht" - mit diesen klaren Worten hat sich die Umweltorganisation Fridays For Future Austria an das grüne Regierungsspitzenduo Leonore Gewessler und Werner Kogler gewandt. In einem Offenen Brief üben sie harte Kritik an den Grünen und fordern die Umweltministerin und den Vizekanzler auf, ihr Versprechen einzuhalten und ein wirksames Klimaschutzgesetz in der Regierung durchzusetzen.

SN/APA/dpa/Patrick Pleul Diesen Sommer gab es viele Umweltkatastrophen