Klimaschutz sorgt im Nationalrat für "solche Kabel"

Der Klimaschutz ist mangels großer Gesetzesvorhaben am Mittwoch Hauptthema im Nationalrat gewesen. Umweltministerin Maria Patek verteidigte, was "trotz eingeschränkter Handlungsfreiheit" zuletzt an Maßnahmen beschlossen wurde. Die Fraktionen sahen das anders und richteten einen Nachbesserungsappell an die Regierung. Die Grünen hofften auf ein Vorgehen aller, die NEOS hatten "solche Kabel".

SN/APA/HANS PUNZ Zweite Sitzung des Nationalrats in der Gesetzgebungsperiode.