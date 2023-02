Klimaschutzgesetz, bitte warten

Das Klimaschutzgesetz soll verbindliche Ziele zur Reduktion der Treibhausgase fixieren. Es hängt aber bereits seit zwei Jahren in der Warteschleife. Warum?

Österreich hinkt beim Klimaschutz hinterher. Zwar passiere "mehr als in den 30 Jahren zuvor, aber nicht genug", sagte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb jüngst im SN-Interview. Aber vieles, was angekündigt wurde, sei noch nicht umgesetzt. "Das Dringendste wäre das Klimaschutzgesetz", sagte sie. "Das ist wie ein Trainingsplan für einen Sportler, der bei Olympia gewinnen will. Denn am Weg dorthin muss er laufend kontrollieren, ob die Maßnahmen auch das gewünschte Ziel erreichen. Das sollte ein Klimaschutzgesetz leisten: einen Maßnahmenplan plus ein Monitoring, das ...