Klitschko kritisiert Nein zu Energie-Embargo als "Ausrede"

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko hat kein Verständnis für das Nein Österreichs und anderer europäischer Staaten zu einem Energieembargo gegen Russland. "Man kann viele Begründungen anführen. Aber wer will, findet einen Weg. Und wer nicht will, findet immer eine Ausrede", sagte Klitschko der "Presse am Sonntag". Er verstehe nicht, "dass es Politiker gibt, die immer noch versuchen, auf zwei Hochzeiten zu tanzen".

SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Klitschkos Botschaft ist klar: Kein Cent mehr für den Aggressor