Klubtagung der Wiener SPÖ im Burgenland

Die Wiener SPÖ hält ab Dienstag eine zweitägigen Klubtagung im Burgenland ab. Das Event findet wieder in der St. Martins Therme in Frauenkirchen statt, in der man sich zuletzt 2019 getroffen hat. Es ist die erste Tagung, die nach der Corona-Pause wieder in der traditionellen Form über die Bühne geht. Zum Auftakt stehen Reden von Bürgermeister und Landesparteichef Michael Ludwig und der SPÖ-Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner auf dem Programm.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Das Treffen steht auch im Zeichen der SPÖ-Führungsdebatte