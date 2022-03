Knalleffekt in der Chat-Affäre: Ex-Ministerin Karmasin festgenommen

Ex-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin war zuletzt in der Umfrage-Causa rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz von einer Ex-Mitarbeiterin schwer belastet worden. Worum es dabei geht.

Der zweite Tag im U-Ausschuss zu Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Mitglieder begann mit einem Paukenschlag. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) bestätigte am Donnerstag "die Festnahme einer Person wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr" rund um die Ermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Dabei handelt es sich laut SN-Informationen um die ehemalige ÖVP-Politikerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin. Demnach wurde die Ex-Ministerin, die von 2013 bis 2017 Bundesministerin für Familien und Jugend war, bereits am Mittwochnachmittag festgenommen. Auch die APA bezieht sich auf "gesicherte Informationen", wonach am ...