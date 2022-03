Knalleffekt in der Chat-Affäre: Ex-Ministerin Karmasin offenbar festgenommen

Ex-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin soll in der Umfrage-Causa rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz festgenommen worden sein. Worum es dabei geht.

Der zweite Tag im U-Ausschuss zu Korruptionsvorwürfen gegen ÖVP-Mitglieder beginnt mit einem Paukenschlag. In den Fluren des Parlaments verbreitet sich die Nachricht, dass offenbar die ehemalige ÖVP-Politikerin Sophie Karmasin in der Umfrage-Causa, in der auch gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seine ehemaligen Vertrauten ermittelt wird, festgenommen wurde. Dem Vernehmen nach wurde die Ex-Ministerin, die von 2013 bis 2017 Bundesministerin für Familien und Jugend war, bereits am Mittwoch festgenommen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft will sich nicht äußern und bestätigt lediglich, dass ...