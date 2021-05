Kneissl kappte Inseratenbudget gegen Straches Willen

Die von der FPÖ nominierte Ex-Außenministerin Karin Kneissl hat am Dienstag im Ibiza-U-Auschuss über ihre Arbeit in der Koalition von ÖVP und FPÖ gesprochen. FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache habe ihr den Vorschlag gemacht, sie als "unabhängige Fachministerin" der türkis-blauen Regierung zu holen. Strache habe sie später gedrängt, das Inseratenbudget auszuschöpfen, um sich den "guten Willen zu erkaufen" und negative Berichterstattung zu vermeiden, was sie abgelehnt habe.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Ex-Außenministerin Karin Kneissl am Dienstag im Ibiza-U-Ausschuss