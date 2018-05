Kneissl: Keine unkontrollierten Grenzübertritte

Außenministerin Karin Kneissl hat am Sonntag bekräftigt, die Bundesregierung werde sicherstellen, dass es keine unkontrollierten Grenzübertritte von Flüchtlingen geben werde. Niemand wolle eine Situation wie 2015/16. Kneissl berichtete, dass sich derzeit etwa 30.000 bis 40.000 Flüchtlinge am Balkan sammelten. Die Fluchtroute verschiebe sich in Richtung Albanien und Bosnien-Herzegowina.

SN/APA/ROBERT JAEGER Kneissl äußerte sich kritisch über rechtsextreme Zeitschrift "Aula"