Der ÖVP-FPÖ-Pakt steht: Landbauer wird LH-Stellvertreter, Waldhäusl Zweiter Landtagspräsident

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer haben am Freitag in einer Pressekonferenz Inhalte des schwarz-blauen Arbeitsübereinkommens nach der Landtagswahl präsentiert. Der bisherige FPÖ-Asyllandesrat Gottfried Waldhäusl wird Zweiter Landtagspräsident. Landbauer, Susanne Rosenkranz und Christoph Luisser sind die neuen blauen Regierungsmitglieder.

ÖVP-NÖ-Obfrau Mikl-Leitner sprach in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Blauen von einer "tragfähigen" Brücke. Es sei keine Liebesbeziehung, "aber es soll eine tragfähige Arbeitsbeziehung werden". 47 Millionen Euro sollen für Pflegeschecks über je 1.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Mikl-Leitner kündigte weiters einen neuen Heizkostenzuschuss an.

Das Arbeitsübereinkommen trage eine "starke freiheitliche Handschrift", sagte der FPÖ-Landesparteichef in der Pressekonferenz im St. Pöltner Landhaus. "Niederösterreich wird das erste Land sein, dass die Schäden der Corona-Politik wiedergutmacht", kündigte Landbauer an. Mit einem Fonds in Höhe von insgesamt 30 Millionen Euro sollen etwa "verfassungswidrige Corona-Strafen" amtswegig zurückgezahlt werden. Weiters sollen Geldleistungen in der Grundversorgung laut dem FPÖ-Politiker soweit wie möglich durch Sachleistungen ersetzt werden, da wolle man alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen.