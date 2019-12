Koalition: Landeshauptmann Stelzer für Qualität vor Eile

Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) nimmt in puncto Koalitionsverhandlungen den Standpunkt ein, dass es ruhig länger dauern darf, wenn es denn auch hält. "Allein schon an der Terminplanung sieht man, dass ernsthaft gearbeitet und gerungen wird, aber wenn es zu einem Ergebnis kommt, soll es auch so sein, dass es halten kann für einige Jahre", sagte er der APA.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Oberösterreichischer Landeshauptmann Thomas Stelzer