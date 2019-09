Koalition mit der ÖVP für Rendi-Wagner vorstellbar

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner will in die nächste Regierung - um die Fortsetzung von Türkis-Blau zu verhindern. Eine Koalition mit der ÖVP ist für sie vorstellbar, geht aus einem "Standard"-Interview hervor. Sie "schließe nur die FPÖ als Partner aus". Bei allen anderen komme es auf Inhalte und Programm an, "wenn beides passt, warum nicht?", gibt sie sich "pragmatisch".

SN/APA/HANS PUNZ Rendi-Wagner gibt sich pragmatisch