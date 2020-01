Koalition: Neujahrstag bringt neue Namen und Abschluss der Verhandlungen

Der erste Tag des Jahres wird gleichzeitig der letzte Tag der Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen sein. Das Regierungsteam ist fast komplett.

Am Neujahrstag wollen ÖVP und Grüne eine letzte Verhandlungsrunde abhalten, anschließend soll die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Koalitionsgespräche informiert werden. Die Aufstellung des Regierungsteams für die geplante Koalition wird immer konkreter. Alexander Schallenberg bleibt Außenminister, erfuhren die SN. Er war seit Anfang Juni Teil der Expertenregierung und neben Äußeres auch für Integration, EU, Kunst und Kultur zuständig. Sein Bereich soll nun abgespeckt werden und nur mehr Äußeres beinhalten. Fix ist nun wohl auch, dass Rudi Anschober grüner Sozialminister wird. Bekannt war bereits, dass die Grünen ein Superministerium mit den Themen Umwelt, Verkehr und Infrastruktur, Energie, Technologie und Innovation erhalten, das Leonore Gewessler als Ministerin leiten soll. Ihr soll der Vorarlberger Bundesrat Magnus Brunner (ÖVP) als Staatssekretär zur Seite gestellt werden. Brunner gehört seit 2009 dem Bundesrat an. Zuvor wurde bekannt, dass Alma Zadic (Grüne) Justizministerin und Christine Aschbacher (ÖVP) Arbeits- und Familienministerin werden.

Die ÖVP wird elf Regierungsmitglieder stellen. Neben Bundeskanzler Sebastian Kurz werden zehn Ministerinnen und Minister in der neuen Regierung vertreten sein. Die Grünen werden - inklusive Vizekanzler Werner Kogler - vier Regierungsvertreter stellen. Darüber hinaus nominieren ÖVP und Grüne jeweils eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär.

Auftritt am Mittwochabend: Der Fahrplan für die neue Regierung

Beide Parteien kündigten am Dienstag für Mittwoch, 1. Jänner, die "finale Schlussrunde" der Gespräche an. Die Abschlussverhandlungen der Steuerungsgruppe finden wie gewohnt im Wiener Winterpalais statt, danach soll es ein gemeinsames Statement der Parteichefs geben.

Wie Sprecher von ÖVP und Grünen bestätigten, kommt die Steuerungsgruppe mit Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) am Neujahrstag zu einer finalen Schlussverhandlung zusammen. Beginnen sollen die Gespräche um 17.00 Uhr, angesetzt sind sie für einige Stunden. Große Brocken sollen bei der letzten Verhandlungsrunde nicht mehr besprochen werden, hieß es.

Für etwa 20.00 Uhr ist dann ein gemeinsames Statement der Parteichefs Kurz und Kogler geplant, um die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Verhandlungen und die weitere Vorgehensweise zu informieren. Dass eine grundsätzliche Einigung verkündet wird, gilt als sehr wahrscheinlich - schließlich wurden bereits Ministerien aufgeteilt und Posten vergeben.

Regierungsprogramm wird erst am Donnerstag veröffentlicht

Das Regierungsprogramm soll am Neujahrstag aber noch nicht verkündet werden, sondern erst am Donnerstagnachmittag (2. Jänner). Am Dienstag legten die Verhandler eine Verschnaufpause ein und widmeten sich dem Feiern des Jahreswechsels.

Nach der Präsentation des Regierungsprogramm geht es bei der ÖVP am Freitag (3. Jänner) mit einem Parteivorstand weiter. Bei den Grünen tagt am selben Tag der Erweiterte Bundesvorstand, für Samstag (4. Jänner) lud die Partei unter dem Titel "Mutig in die Zukunft" zum 42. Bundeskongress, bei dem in Salzburg die endgültige Entscheidung über das Koalitionsabkommen gefällt werden soll.

Forderungen an neue Regierung knapp vor Verhandlungsende

Während die Verhandlungen zwischen ÖVP und Grünen auf der Suche nach einer Koalition am Mittwoch ins Finale gehen, werden noch schnell Wünsche an die kommende Regierung deponiert. Die Umweltschutzorganisation WWF Österreich fordert etwa eine ambitionierte Umwelt- und Klimapolitik, die Österreich vom säumigen Nachzügler zum Vorreiter macht. Die Arbeiterkammer verlangt einen "Gerechtigkeitsschub". "Stillstand und Symbolpolitik hatten wir lange genug. Jetzt müssen wirksame Maßnahmen kommen, damit Österreich wieder zu einem echten Umweltmusterland wird. Unser Land muss klimafit und naturverträglich regiert werden", teilte Hanna Simons, Leiterin der Abteilung Natur- und Umweltschutz beim WWF, mit. Dazu gehöre auch ein neuer Stil der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, meinte sie.

Der WWF kündigte an, das Regierungsprogramm, das am Donnerstag präsentiert werden soll, einem umfassenden Öko-Check zu unterziehen und laufend auf Fortschritte und Defizite zu überprüfen. "Alle Maßnahmen müssen kompatibel mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und den internationalen Naturschutzverpflichtungen Österreichs sein. Dazu müssen sich beide Koalitionspartner deutlich bekennen", stellte Simons klar. Klimapolitisch müsse die neue Bundesregierung einen umfassenden Ausstieg aus fossilen Energien einleiten, umweltschädliche Subventionen abbauen und das Steuersystem ökosozial umbauen - unter anderem mit einer fairen CO2-Bepreisung samt entlastendem Öko-Bonus.

Die Arbeiterkammer (AK) forderte die künftige Regierung am Mittwoch auf, Druck von den arbeitenden Menschen zu nehmen. "Die nächste Bundesregierung muss für einen Gerechtigkeitsschub für die über 3,7 Millionen Beschäftigten in Österreich sorgen", hieß es von AK-Präsidentin Renate Anderl. Sie wünscht sich eine "Rückkehr zum Dialog auf Augenhöhe" mit Gewerkschaften und der Arbeiterkammer und kündigte einen "Gerechtigkeits-Check" des Regierungsprogramms an.

Quelle: SN, Apa