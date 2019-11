Koalition: ÖVP und Grüne offenbar noch weit auseinander

Eine Regierung bis zum Heiligen Abend wäre für Oö. Grün-Landesrat Rudi Anschober, der bei den Koalitionsverhandlungen eine Hauptgruppe leitet, ein "kleines Weihnachtswunder". Auch wenn in seinem Bereich Europa, Integration, Migration und Sicherheit eine "gute Gesprächskultur" herrsche, sei man mit dem türkisen Gegenüber teilweise "sehr beachtlich weit auseinander", meinte er am Donnerstag in Linz.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER ÖVP und Grüne haben wohl noch einige Sitzungen vor sich