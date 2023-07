Koalition sieht Anlass für positives Bilanzieren

Die türkis-grüne Regierungsspitze hat am Mittwoch nach dem letzten Ministerrat vor der Sommerpause eine Positivbilanz des abgelaufenen Arbeitsjahrs gezogen. Erinnert wurde an die in dieser Woche anstehenden 40 Gesetzesbeschlüsse im Parlament - von der ORF-Reform über das Raserpaket bis zur Ausweitung der Primärversorgungseinrichtungen. Ein vorzeitiges Aus für die Koalition schloss Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) aus, man werde bis zum Schluss weiterarbeiten.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Aufmarschieren zum Bilanzieren: Die Spitzen von ÖVP und Grünen