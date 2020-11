Koalitionsgespräche in Wien vorübergehend ausgesetzt

Die Gespräche zwischen SPÖ und NEOS zur Bildung einer neuen Stadtregierung wurden nach dem Anschlag in Wien kurzfristig ausgesetzt. Das teilte der Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr am Dienstag mit. Die Koalitionsverhandlungen sollen jedoch am Nachmittag wieder aufgenommen werden.

SN/APA/Archiv/HELMUT FOHRINGER NEOS-Chef Wiederkehr kündigte einen kurzfristige Pause an