Koalitionskrise im Schatten der Coronakrise

Abschiebungen: Die grüne Parteispitze forderte ihre Basis auf, die ÖVP durch eine Resolution unter Druck zu setzen.

Im Schatten der Coronakrise schwelt der türkis-grüne Konflikt um die Migrationspolitik. Die unterschiedlichen Auffassungen sind vergangene Woche eskaliert, als die Sicherheitsbehörden gegen den erklärten Willen der Grünen Schülerinnen und deren Mütter nach Georgien und Armenien abgeschoben hatten.

In einem Brief an die grünen Funktionäre fordern nun Parteichef Werner Kogler, Klubchefin Sigrid Maurer und Geschäftsführerin Angela Stoytchev ihre Basis auf, Druck auf die ÖVP auszuüben. Sie werfen der ÖVP "knallhartes Kalkül" vor: Diese "schielt auf die ehemaligen FPÖ-Wähler*innen, die ...