Koalitionsverhandlungen gehen in entscheidende Phase

Nach drei Tagen Weihnachtspause gehen die Gespräche zur Regierungsbildung am Freitag in die nächste Runde. Am Nachmittag trifft sich die Steuerungsgruppe, vor Beginn der Verhandlung wird es ein Statement der Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) geben. Um eine abschließende Runde handelt es sich dabei offenbar nicht. Denn es sind auch am Wochenende noch Gespräche geplant.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Kurz und Kogler sehen einander wieder am Freitag