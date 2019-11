Koalitionsverhandlungen von ÖVP und Grünen gehen am Wochenende weiter

30 Verhandlungsrunden der Fachgruppen haben seit Montag stattgefunden und den Koalitionsverhandlern von ÖVP und Grünen ist auch am Wochenende keine Verschnaufpause gegönnt: Wie die APA am Freitag erfuhr, wird auch am Samstag und Sonntag weiterverhandelt. Eine erste Zwischenbilanz dürfte es gegen Ende kommender Woche geben.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Erste Zwischenbilanz womöglich gegen Ende kommender Woche