Koalitionszwist um Aufrüstung des Heeres

Im Feilschen um das Verteidigungsbudget sitzen die Grünen taktisch am längeren Ast. Das ist schlecht fürs Bundesheer.

Seit Tagen feilschen die Koalitionsparteien ÖVP und Grüne um ein Finanzpaket zur Aufrüstung des Bundesheeres. Ob bis zur Regierungssitzung am Mittwoch ein Ergebnis erzielt werden kann, stand am Dienstag noch in den Sternen. Denn die Ausgangspositionen sind äußerst unterschiedlich. Und da die ÖVP ihren Koalitionspartner derzeit behandeln muss wie ein rohes Ei, weil es sonst Neuwahlen gäbe, die die ÖVP wohl das Kanzleramt kosten würden, sitzen die Grünen taktisch am längeren Ast.

Mit großen Budgeterhöhungen kann das Bundesheer ...