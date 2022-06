Köstinger drehte lange Runde im U-Ausschuss

Eine längere Runde im ÖVP-Untersuchungsausschuss hat am Donnerstag Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gedreht. Aufgrund der Unterbrechung durch die Sondersitzung stellte sie sich noch am Abend den Fragen der Abgeordneten. Vorhalte, wonach ihr Ministerium Umfragen mit parteipolitisch motiviertem Inhalt in Auftrag gegeben habe, wies sie als Unterstellung zurück. Auch bestritt sie, in Inseratenschaltungen an parteinahe Medien eingebunden gewesen zu sein.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Ex-ÖVP-Ministerin Köstinger im U-Ausschuss