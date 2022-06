Köstinger wird im U-Ausschuss befragt

Im ÖVP-Untersuchungsausschuss wird am Donnerstag Ex-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) befragt. Die Abgeordneten interessieren sich für die Beauftragung von Studien, Umfragen und Inseraten sowie für Postenbesetzungen in ihrer Zeit Amtszeit. Fraktionsvertreter abseits der Volkspartei vermuten, dass die ÖVP parteipolitische Fragen an vom Ministerium beauftragte Studien angehängt haben könnte. Köstinger ihrerseits wies gleich zu Beginn alle Vorwürfe zurück.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Ex-Ministerin Köstinger kommt in den U-Ausschuss