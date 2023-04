Kogler fordert "Millionärssteuer für Millionenerben"

Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler startet einen neuen Anlauf für eine Erbschaftssteuer. In einem Video, das am Samstag per Social Media veröffentlicht worden ist, fordert Kogler eine "Millionärssteuer" für "Millionenerben". Wenn jemand eine "fette Villa" oder "astronomische Aktienpakete" erbe, zahle er nämlich derzeit "nix - null, niente, nada" für die Gemeinschaft, ortet der Grünen-Chef eine "himmelschreiende Ungerechtigkeit".

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Kogler ortet eine 'himmelschreiende Ungerechtigkeit' bei Erbschaften.