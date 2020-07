Kogler für Einbindung der Muslime in Dokumentationsstelle

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) fordert die Einbindung der Muslime in die von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) vorgestellte "Dokumentationsstelle Politischer Islam". "In meiner Welt sollten sie eingebunden werden", sagt Kogler im "Kurier". Zuletzt hatte auch die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) die Einbindung in die "Dokumentationsstelle" gefordert.

SN/APA/HANS PUNZ "In meiner Welt sollten sie eingebunden werden", so Kogler