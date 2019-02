Kogler glaubt an "gute Chancen" bei EU-Wahl

Spitzenkandidat Werner Kogler glaubt an "gute Chancen" für die Grünen bei der EU-Wahl, auch wenn für "Jetzt" Johannes Voggenhuber antritt. Denn die Grünen seien Teil einer europäischen Bewegung und in Österreich nach dem Nationalrats-Abschied 2017 wieder im Aufschwung. Dass Sarah Wiener Listenzweite werden soll, wollte Kogler Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" nicht bestätigen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Kogler ist zuversichtlich