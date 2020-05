Kogler: Millionäre belasten, aber erst später

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Juniorpartner in der Koalition mit der ÖVP, hat am Montag seinen Meinungsschwenk in Sachen Vermögenssteuer bekräftigt, nämlich diese auf die lange Bank zu schieben. Nicht nur bei der SPÖ, sondern auch parteiintern ist dies zuletzt auf Kritik gestoßen. Anfang April hatte sich Kolger noch vehement für eine "gerechte Krisenfinanzierung" ausgesprochen.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Werner Kogler erklärt Meinungsschwenk