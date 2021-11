Kogler muss wegen infizierten Mitarbeiters ins Homeoffice

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) muss sich wegen eines positiven Corona-Tests eines Mitarbeiters ins Homeoffice begeben. Er wird von zu Hause weiter seine Amtsgeschäfte wahrnehmen, teilte sein Büro am Dienstag via Aussendung mit. Kogler sei abgesondert worden und warte nun sein Testergebnis ab. Zuletzt hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen aufgrund eines Corona-Falls in seinem Umfeld seinen Arbeitsplatz verlegen müssen.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Kogler arbeitet wegen infizierten Mitarbeiters von zu Hause aus.