Kogler: Reform für gläserne Parteikassen im ersten Halbjahr

Damit die Glaubwürdigkeit in die Politik wieder steigt, will Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nun für transparentere Parteifinanzen aufs Tempo drücken: Die Regelung für gläserne Parteikassen sei "so gut wie fertig", in der ersten Jahreshälfte werde es "echte Ergebnisse" geben, kündigte Kogler im APA-Interview an. Die jüngst bekannt gewordenen Chats des Türkisen Thomas Schmid offenbaren für Kogler erneut "schauerliche und völlig inakzeptable Sittenbilder".

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Das neue Jahr soll nun wirklich transparente Parteifinanzen bringen