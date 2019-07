Kogler will beim Verkehr "System auf den Kopf stellen"

Grünen-Bundessprecher Werner Kogler hat eine radikale Verkehrswende gefordert. "Wir müssen das System auf den Kopf stellen", sagte er bei einer Pressekonferenz am Freitag. In einem derartigen Wandel lägen auch Chancen für die heimische Wirtschaft. "Denn die, die rechtzeitig investieren, werden später voran sein." Kogler will diesbezüglich die "Mitbewerber" in die Pflicht nehmen.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Grünen-Chef Kogler fehlt beim Thema Klimaschutz die Glaubwürdigkeit