Kogler will trotz Krise an Steuerreformplänen festhalten

Vizekanzler Werner Kolger (Grüne) will trotz Corona-Krise an den Steuerreformplänen festhalten. Die Entlastungsschritte für kleine Einkommen sollen wie geplant 2021 in Kraft treten, sagte er gegenüber den "Salzburger Nachrichten" und der "Kleinen Zeitung". Auch soll die ökologische Umstrukturierung des Steuersystems kommen.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Laut Vizekanzler soll die Reform planmäßig 2021 kommen