Ohne Peter Pilz hätte es die Liste Jetzt nie gegeben. Aber auch: Ohne Peter Pilz hätte sie vielleicht den Wiedereinzug in den Nationalrat geschafft.

Mit einer Abschiedspressekonferenz verabschiedeten sich am Freitag die beiden Klubchefs der "Liste Jetzt", Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl, in den politischen Ruhestand. Das war's also mit dieser seltsamen Partei, die vom grünen Parteirebellen Peter Pilz mit viel Engagement begründet und ...