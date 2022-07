Wie krisenfest ist die Krisenregierung?

Schlechte Umfragewerte, Teuerungskrise, Kritik am Coronakurs. Die türkis-grüne Regierung wird vor der politischen Sommerpause heftig durchgebeutelt. Will sie überleben, muss sie mehr gegen die Krisenlage tun. Auch wenn es schwierig ist.

Sommerstimmung will beim Sommerministerrat im niederösterreichischen Mauerbach nicht so wirklich aufkommen. Zum Anlass des letzten Regierungstreffens vor der politischen Sommerpause hatten früher Regierungen traditionell vor allem eines verbreitet: gute Stimmung. Lächelnde Regierungschefs in Schlossparks inklusive. Doch diese politische Sommerfrische wird heuer durch dunkle Wolken getrübt. Die Teuerung, der Ukraine-Krieg, die Energiekrise, die Gasknappheit. Der Druck auf die Krisenregierung steigt quasi stündlich. Aus der Opposition, aus der Bevölkerung und aus den Bundesländern, die den Frust der Wählerinnen und Wähler direkt abbekommen. ...