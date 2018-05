Kommission zu Iran-Deal-Umsetzung am Freitag in Wien

Die Kommission zur Umsetzung des Iran-Atomabkommens trifft am kommenden Freitag (25.5.) in Wien zusammen - allerdings ohne die USA, die in der Vorwoche ihren Ausstieg aus dem Abkommen verkündet haben. Teilnehmen werden wie üblich Spitzenvertreter der restlichen vier UNO-Vetomächte und Deutschlands sowie des Iran, wie ein Sprecher der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Freitag bestätigte.

SN/APA (AFP)/THIERRY MONASSE Irans Au§enminister wird mit anderen in Wien den Atom-Deal besprechen