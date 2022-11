Kommission zur Wien Energie: Eine Untersuchung mit umgekehrten Vorzeichen

In Wien nehmen ÖVP und FPÖ die SPÖ in die Zange. Die Entscheidungen rund um die Wien Energie stehen im Fokus.

Wenn am Freitag die Wiener Untersuchungskommission zur Wien Energie erstmals zusammenkommt, sind die Vorzeichen andere als beim U-Ausschuss im Parlament: Denn während im Hohen Haus die Korruptionsvorwürfe gegen die Bundes-ÖVP von der Opposition, allen voran der SPÖ, durchleuchtet werden, sind es in Wien fragwürdige Vorgänge bei der regierenden Stadt-SPÖ. Die kritischen Fragen stellt in dem Fall also vor allem die - in Wien noch sehr türkise - ÖVP, die gemeinsam mit der FPÖ die U-Kommission initiiert hat.

Im ...