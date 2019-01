Kommt Bischof Alois Schwarz davon?

Knalleffekt in Kärnten: Der vom Vatikan eingesetzte Apostolische Visitator Franz Lackner soll ab Montag vieles, aber nicht die schweren Vorwürfe gegen seinen Bischofs-Kollegen Alois Schwarz prüfen. In der Diözese brodelt es.

Die Gläubigen in der Diözese Gurk-Klagenfurt haben der Katholischen Kirche gerade deutlich gezeigt, was sie dieser Tage von ihr halten: Die Zahl der Austritte ist im Vergleich zum Vorjahr um ganze 16,8 Prozent gestiegen, wie vor drei Tagen bekannt wurde. Schwerwiegender Grund für diesen markanten Anstieg sind die Vorwürfe gegen den früheren Bischof Alois Schwarz. Es geht um Misswirtschaft, Begünstigung, Untreue - und die Gerüchte nährende Beziehung zu einer Frau und Mitarbeiterin, der er offenbar hörig war.

Aufgedeckt und in die Öffentlichkeit gebracht hat diese Missstände das Domkapitel unter der Führung von Engelbert Guggenberger, und zwar gegen den ausdrücklichen Wunsch des Vatikan.

Auf das Rumoren in Kärnten hat Rom am 18. Dezember dann doch reagiert. Die Bischofskongregation beauftragte den Salzburger Erzbischof Franz Lackner, als Apostolischer Visitator Licht ins Dunkel zu bringen. Dieser Zug wurde anfangs mit großem Wohlwollen aufgenommen.

Doch dann die abrupte Ernüchterung: Am Freitag wurde bekannt, was in Lackners Ernennungsdekret steht. Er soll sich lediglich die Zeit der Sedisvakanz ansehen - also jene Monate nach der Ära Schwarz. Dieser wurde bekanntlich im Sommer nach St. Pölten (straf-)versetzt. Demnach werden die ihm vorgeworfenen Verfehlungen nicht Teil von Lackners Nachforschungen sein - ein Schlag in die Gesichter der diözesanen Mitarbeiter und nicht zuletzt auch in die der Gläubigen. In den Fokus wird vielmehr "Aufdecker" Guggenberger rücken.

Auf mehrfache Nachfrage gab es aus der Erzdiözese Salzburg lange keine Informationen über Lackners konkreten Auftrag. Auch die Betroffenen in Kärnten tappten über die genaue Mission im Unklaren - bis gestern, Freitag. Erst da ließ Lackner die Beauftragung nach Klagenfurt übermitteln. Gleichzeitig wurde bekannt, dass er seine Arbeit ab Montag aufnehmen wird. Auch über diesen Starttermin hat er sich lange bedeckt gehalten.

Bestätigt ist indes, dass mit dem Vorarlberger Bischof Benno Elbs ein weiterer Oberhirte in Lackners "Ermittler-Team" sein wird, was als durchaus unüblich gilt.