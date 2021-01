Kommt die FFP2-Masken-Pflicht?

In Deutschland setzt man im Kampf gegen die ansteckendere Coronavariante auf die Tragepflicht von besseren Masken. Auch in Österreich sprechen sich immer mehr Experten für eine solche Maßnahme aus.

Die britische Virusvariante bringt Länder in ganz Europa unter Druck. Um eine rasche Ausbreitung der ansteckenderen Mutation zu verhindern, wird auch der Ruf nach einem flächendeckenden Einsatz von sogenannten FFP2-Masken immer lauter. Bayern macht es vor und erlaubt den Zutritt zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Supermärkten nur noch mit einer FFP2-Maske. Auch in Österreich überlegt die Regierung laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine Pflicht. Was die FFP2-Masken ausmacht, wo sie jetzt getragen werden müssen und wie man sie erkennt.

...