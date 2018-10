Kommt jetzt ein Plan für die Pflege?

Die Regierung hat das Megathema nun doch auf ihre Agenda gesetzt. Bis Jahresende soll es ein Gesamtkonzept geben. Das wird schwierig.

Im Koalitionspakt war unter dem Schlagwort Pflege Folgendes zu finden: Erhöhung des Pflegegeldes ab Stufe 4, Reform der 24-Stunden-Betreuung, mehr Unterstützung für pflegende Angehörige. Die allernotwendigsten Nachjustierungen also, das Übliche. Ein Plan, wie die Betreuung/Pflege für eine bereits jetzt große und mittelfristig stark wachsende Bevölkerungsgruppe sichergestellt und finanziert werden kann? Soll bis Ende der Legislaturperiode - also 2022 - "entwickelt werden". So weit der Koalitionspakt.