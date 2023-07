Kommunen investierten 4 Mrd. Euro mit "Gemeindemilliarden"

Die beiden kommunalen Investitionsprogramme des Bundes - die sogenannten Gemeindemilliarden - in einer Gesamthöhe von zwei Milliarden Euro haben laut Finanzministerium bisher Investitionen in der Höhe von rund vier Milliarden Euro ausgelöst. Die Mittel seien für Infrastrukturprojekte wie Kindertageseinrichtungen, Schulen, die Verbesserung der Wasserversorgung oder auch in Energiesparmaßnahmen geflossen. Das teilte das Finanzministerium der APA mit.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Brunner sieht Investprogramme für Kommunen als Erfolg