Kommunisten sind auch in anderen Gemeinden eine Größe

Nicht nur in Graz ist die KPÖ stark, sondern auch in vielen Orten, die vom Bergbau und der Industrie geprägt sind.

Graz ist rot. Bei der Gemeinderatswahl in der steirischen Landeshauptstadt hat die KPÖ den ersten Platz belegt. Aber nicht nur in Graz, auch in anderen Gemeinden der Grünen Mark sind die Kommunisten ein politischer Faktor, vor allem in den traditionellen Industrie- und Bergbaugemeinden. So etwa in Trofaiach. 21 Prozent und sieben Mandate erreichte die KPÖ dort bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2020, in Leoben waren es 15 Prozent (fünf Mandate), in Knittelfeld 13 Prozent (vier Mandate), in Eisenerz 14 Prozent ...