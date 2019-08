Die ÖVP fordert ein Kopftuchverbot für Schülerinnen bis zum 14. Lebensjahr und für Lehrerinnen. Was ein Integrationsexperte dazu sagt.

Wenn in wenigen Tagen das nächste Schuljahr beginnt, wird es in vielen Schulen neue Regeln geben. So dürfen Volksschulkinder an öffentlichen Schulen kein Kopftuch mehr tragen. Das Gesetz wurde von der ÖVP-FPÖ-Regierung auf den Weg gebracht. Nun wollen die Türkisen ...