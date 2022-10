Korruptionsbekämpfung in der Zeitschleife: Täglich grüßt das Transparenzpaket

Die Politik ist nicht nur eine Abfolge von Korruptionsaffären, sondern auch von Schwüren, künftig alles besser zu machen.

Österreichs Politik befindet sich in einer Zeitschleife. "Fast könnte man dieser Tage den Überblick über Affären und mutmaßliche Tatbestände verlieren", schrieb mit resignativem Unterton die Austria Presse Agentur am 16. September. Und zwar, um exakt zu sein, am 16. September 2011. Auch damals gab es einen Korruptions-Untersuchungsausschuss.

Und bereits damals ging es um Themen, die heute noch die Gerichte beschäftigen, etwa den Skandal um die Privatisierung der Buwog-Wohnungen und das "Schwiegermuttergeld" des einstigen Finanzministers Karl-Heinz Grasser.

...