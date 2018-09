Korruptionsprozess: Grasser schwieg auch am Nachmittag

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) hat seine Schweigsamkeit am Donnerstag auch am Nachmittag beibehalten. Nachdem er sich konsequent - wie das sein Recht ist - bei der Befragung durch die Oberstaatsanwälte der Antworten entschlagen hatte, setzte er dies auch bei den Fragen durch den Privatbeteiligtenvertreter der CA Immo fort.

Grasser hielt dazu fest, dass er weder die Schadenersatzforderung der beim Buwog-Verkauf unterlegenen CA Immo noch der Republik noch der siegreichen Immofinanz anerkennt. Die beiden Letzteren fordern die 9,6 Mio. Euro schwere Provision beim Verkauf der Buwog an die Immofinanz von Grasser und weiteren Angeklagten zurück. Grasser sprach heute von "unerklärlichen Forderungen" daher fehle ihm jede Grundlage, auf die Fragen des Privatbeteiligtenvertreters zu antworten.

Johannes Lehner, Rechtsvertreter der CA Immo, begann seine Befragung mit einem Zitat aus dem "Watergate"-Skandal: "Follow the Money" (Folge dem Geld, Anm.). Er will mit "Zahlen, Daten und Fakten" beweisen, dass Geld illegal an Grasser geflossen ist - was dieser bestreitet.

Zuvor waren bereits weitere interessante Aspekte zur Sprache gekommen. Etwa, dass der mitangeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech laut Lehman-Brothers-Unterlagen im Lenkungsausschuss zum Buwog-Verkauf saß, also faktisch im engeren Entscheidungskreis. Alle Fragen dazu beantwortete Grasser stoisch mit dem Wort "Standardsatz".

Gemeint ist dabei folgende Aussage, die er zu Beginn der Befragung durch die Oberstaatsanwälte äußerte: "Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren einseitig und teilweise rechtswidrig geführt. Sie waren meiner Meinung nach nicht an der Wahrheit interessiert. Sie hat Druck auf andere ausgeübt, um den Grasser zu liefern. Mir fehlt damit jede Vertrauensgrundlage, um die Fragen der Staatsanwaltschaft zu beantworten und ich nehme daher mein Recht auf Entschlagung in Anspruch."

Weiters wollte Grasser keine Fragen zu seinem und dem Terminplan von Meischberger in den entscheidenden Tagen der Buwog-Privatisierung im Mai/Juni 2004 beantworten. Vielmehr ging Grassers Anwalt Norbert Wess in die Offensive und stellte die Seriosität der präsentierten Unterlagen der Oberstaatsanwälte in Frage. Nachdem Hohenecker die Unterlagen in den Akt aufnehmen ließ, beruhigte sich die Aufregung im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts rasch.

Zu den Fragen von Oberstaatsanwalt Alexander Marchart zu den Angeboten für den Kauf der Buwog meinte Grasser: "Das beantworte ich Ihnen gerne - Standardsatz." Selbst Verständnisfragen wollte der ehemalige Minister nicht beantworten.

Danach nahm sich Marchart die Behauptung von Grasser vor, dass ja auch aus den Kreisen des Mitbewerbers für den Buwog-Kauf, der CA Immo, deren Angebotspreis für die Bundeswohnungen verraten werden konnte. Wie Grasser auf diese Theorie komme, wenn der Anbotspreis vom CA Immo-Aufsichtsrat am 11. Juni, und damit erst zwei Tage nach der Anbotsfestsetzung durch das siegreiche Österreich-Konsortium am 9. Juni, festgesetzt wurde? Auch das wollte Grasser nicht beantworten.

Der Staatsanwalt riss kurz noch die Frage der Villacher ESG-Wohnungen an: Dafür hatte Grasser dem Land Kärnten ein Vorkaufsrecht eingeräumt. Ob es eine Empfehlung von Lehman Brothers, oder vom Ausschuss gegeben habe, die ESG vorab dem Land Kärnten zum Kauf anzubieten?

Grasser hatte zuvor in einer etwa fünfminütigen Erklärung verlautbart, er werde "mit den Staatsanwälten kein Gespräch führen", weil sie das Ermittlungsverfahren gegen ihn einseitig und teilweise rechtswidrig geführt hätten.

Die Staatsanwaltschaft habe auch "Druck" auf einen anderen Angeklagten ausgeübt, sagte Grasser. So habe ein Staatsanwalt einem nunmehr Mitangeklagten, Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics, gesagt, "liefern Sie mir den Grasser, es wird Ihr Schaden nicht sein". Grasser sagte auch, es habe rechtswidrige Hausdurchsuchungen und Abhörmaßnahmen gegen ihn gegeben. Außerdem habe die Richterin bereits ausführlich den Sachverhalt mit ihm besprochen und er habe seine Sicht in seinem Anfangsstatement bereits dargelegt.

