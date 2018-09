Korruptionsprozess: Grasser will Staatsanwälten nicht antworten

Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere hat am 50. Tag des Verfahrens die Staatsanwaltschaft mit ihren Fragen an den Hauptangeklagten begonnen. Dieser sagte in einer etwa fünfminütigen Erklärung, er werde "mit den Staatsanwälten kein Gespräch führen", weil sie das Ermittlungsverfahren gegen ihn einseitig und teilweise rechtswidrig geführt hätten.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/APA-POOL Die Befragung der Staatsanwaltschaft hat begonnen