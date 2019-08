KPÖ und "Der Wandel" schaffen bundesweite NR-Wahl-Kandidatur

Acht Parteien werden am 29. September bundesweit zur Nationalratswahl stehen. Denn nicht nur die Grünen haben es geschafft, ausreichend Unterschriften in allen neun Bundesländern einzuholen, auch den Parteien KPÖ und "Der Wandel" ist es gelungen. GILT hat erst in Tirol und Vorarlberg genug Unterstützungserklärungen gesammelt.

SN/APA (Archiv)/HERBERT PFARRHOFER Am Freitag 17 Uhr ist die Deadline für die Landeswahlvorschläge