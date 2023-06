KPÖ will Höhenflug bei der Nationalratswahl fortsetzen

Ihren jahrzehntelangen Streit haben die Kommunisten laut eigenen Angaben hinter sich gelassen. Nun wollen sie geeint ins Parlament einziehen. Wie kann das gelingen, und mit wem an der Spitze?

Kay-Michael Dankl lugt in Salzburg auf den Bürgermeister-Sessel.

Sarah Pansy wird in der Salzburger Landtag einziehen.

Elke Kahr hat kein Interesse, Spitzenkandidatin zu werden - sie bleibt Bürgermeisterin in Graz.

Die jüngsten Wahlerfolge der KPÖ haben einer fast schon vergessenen Partei neuen Antrieb verliehen. In Graz ist mit Elke Kahr seit 2021 eine kommunistische Bürgermeisterin an der Macht. In Salzburg, wo im Herbst Gemeinderatswahlen stattfinden, lugt Kay-Michael Dankl auf den Bürgermeistersessel. Doch nicht nur auf kommunaler Ebene greifen die Kommunisten nach der Macht.

Längst bereiten sie sich auf die Nationalratswahl vor. Aus heutiger Sicht und mit Blick auf derzeitige Umfragen ist es durchaus realistisch, dass die KPÖ, die ...