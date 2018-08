Krankenhaus Nord als Notfallpatient

Lange Baudauer, Kostenexplosion, Verschwendung von Steuergeld. Die Errichtung des Wiener Spitals wird zum Bauskandal. Ein Überblick.

Seit zwei Jahren sollten 2500 Patienten in 789 Krankenbetten in Wien-Floridsdorf behandelt werden. 250.000 Ambulanzbesuche und 17.000 Operationen sollten jährlich im - als "Wohlfühlspital" angepriesenen - Krankenhaus Nord abgewickelt werden. Sollten. Denn statt Mediziner und Patienten beschäftigt das Spital die Opposition in der Wiener Politik, den Rechnungshof und die Journalisten. Ein Skandal jagt mittlerweile den nächsten. Worum es geht.