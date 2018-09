Krankenkassen: GKK Salzburg spricht von Machtübernahme

Sozialversicherungs-Monopoly, Machtübernahme, Ende der Selbstverwaltung: Mit scharfen Worten kritisiert die Salzburger Gebietskrankenkasse den Entwurf der Bundesregierung zur Sozialversicherungsreform: "Die Industrie darf sich endlich über mehr Einfluss und Kostensenkungen freuen, die privaten Krankenversicherungen reiben sich schon die Hände", heißt es in einer Aussendung der GKK Salzburg.

"Der Regierung ging es nie darum, ein eigentlich funktionierendes System zu verbessern und weiter zu entwickeln. Letztendlich geht es um die Übernahme der Macht, damit die Regierungsparteien endlich in ihrem Sinne und im Sinne ihrer Unterstützer Handlungsfreiheit haben", betonte des Salzburger Kassenobmann Andreas Huss. Künftig treffe die Wirtschaft die Entscheidungen, wie das Geld der Arbeitnehmer eingesetzt werde. "Dass dieser Eingriff in die Selbstverwaltung verfassungsrechtlich nicht halten wird, darüber sind Verfassungsrechtler weitgehend einig", heißt es in der Stellungnahme.

Weiters kritisiert Huss, dass bereits der Überleitungsausschuss von einem Dienstgeber-Vertreter geführt werden soll. "Weitere führende Positionen für die Übergangszeit besetzt das FPÖ-Ministerium und übernimmt somit die strategische Ausrichtung der Krankenversicherung." Auch der Plan eines halbjährlich wechselnden Vorsitzes im Verwaltungsrat der ÖGK sorge für Kopfschütteln: Kein moderner und zukunftsorientierter Betrieb würde ein solches Hüh-Hott-Management überleben.

Sorgen macht sich die GKK Salzburg auch um lokale Vertragspartner, weil Aufträge nicht mehr vor Ort vergeben werden könnten. "Gelder der Salzburger in Millionenhöhe fließen aus dem Bundesland ab, und Großkonzerne bringen sich als neue Zulieferer bereits in Stellung." In Salzburg geht es laut GKK um rund 30 Millionen Euro an direkten Ausgaben an lokale Vertragspartner. "Mittelfristig wird diese Reform die Salzburger Wirtschaft mit voller Wucht treffen."

Mit wenig Widerstand muss der Bund aus der Salzburger Landesregierung rechnen: Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP) zeigte sich mit dem Entwurf "insgesamt zufrieden". Wichtig sei, dass es gelungen sei, die Gelder der Salzburger Versicherten in Salzburg zu behalten. Dem Argument, dass Entscheidungen künftig zentral getroffen werden sollen, hält er entgegen, dass Salzburg ja in den Gremien mitreden könne. Weniger Freude hat Stöckl allerdings ebenfalls mit den kurzen Zeitabständen der Vorsitz-Wechsel: Mit längeren Funktionsperioden könnten sich die Leute besser einarbeiten.

